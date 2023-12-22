Wujudkan Keberpihakan pada Perempuan, Ini Lima Program Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD menyebutkan pihaknya memiliki lima program unggulan untuk keberpihakan terhadap perlindungan perempuan.

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD dalam konferensi Pers di THE Hermitage, Jalan Cilacap, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (22/12/2023) pagi.

Mahfud MD menjelaskan, perempuan yang jumlahnya setengah dari penduduk memiliki peran penting di dalam pemajuan pembangunan bangsa Indonesia, bukan hanya di masa lalu namun juga di masa depan untuk turut membangun negara.

"Untuk itu kami Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Ganjar Mahfud MD menerima catatan-catatan untuk dijadikan komitmen di dalam perjuangan kami," ujar Mahfud MD.

Berikut lima program unggulan Ganjar Mahfud MD:

1. Berupaya mengupayakan legislasi untuk tersedianya lapangan kerja yang mudah diakses untuk kaum perempuan dan memastikan lingkungan kerja yang ramah terhadap kaum perempuan.

2. Mewujudkan legislasi dan anggaran yang memadai untuk jaminan kesehatan bagi perempuan pekerja yang berbasis rumahan dalam bentuk akses keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan