INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peringati Hari Ibu, Mahfud MD: Kepemimpinan Indonesia Amat Bergantung pada Ibu

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |10:00 WIB
Peringati Hari Ibu, Mahfud MD: Kepemimpinan Indonesia Amat Bergantung pada Ibu
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Mahfud MD mengungkapkan peran penting kaum ibu dalam kepemimpinan bangsa Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD dalam konferensi Pers di The Hermitage, Jalan Cilacap, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (22/12/2023) pagi.

"Hari ini 22 Desember tahun 2023 dimana setiap tahunnya kita memperingatinya sebagai hari ibu sebagai penghormatan kepada kaum ibu. Saya ditemani oleh kaum perempuan, kaum ibu, yang membantu di tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD," ujar Mahfud MD.

Ia menjelaskan sejumlah catatan-catatan yang telah dirumuskan oleh kami bersama dalam momentum hari ibu sebagai aspirasi rakyat dan akan membawanya dalam visi misi pasangan Ganjar-Mahfud untuk Pilpres 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
