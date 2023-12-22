Jokowi: 2024 Saya Namai Tahun Optimis!

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada masyarakat ataupun pemerintah harus optimis dalam memasuki tahun 2024. Menurutnya, semua pihak tidak punya alasan untuk tidak optimis.

"Memasuki tahun 2024 ini kita tidak punya alasan untuk tidak optimis. Tahun 2024 saya namai tahun yang harus penuh dengan optimisme, angka-angkanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian," kata Jokowi dalam sambutannya pada Outlook Perekonomian Indonesia, Jumat (12/12/2023).

Menurutnya, alasan dia dan semua pihak harus optimis dikarenakan Indonesia memiliki modal untuk optimis menghadapi kondisi perekonomian di tahun 2024.

"Kita memiliki modal untuk optimis itu baik modal ekonomi, maupun juga modal politik," ungkap Jokowi.

Oleh karena itu, dia optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di kisaran 5% pada tahun 2024 mendatang.

"Tidak ada alasan untuk pesimis memasuki 2024. Saya masih optimis pertumbuhan ekonomi kita akan masih berada di kisaran 5%," kata Jokowi.