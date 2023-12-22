Cuaca di Indonesia saat Libur Nataru, Begini Prakiraan BMKG

JAKARTA - Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto memaparkan sejumlah wilayah di Tanah Air yang berpotensi dilanda hujan lebat saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk 'Prediksi Cuaca dan Antisipasi Bencana Jelang Nataru' secara virtual, Jumat (22/12/2023).

"Prakiraan cuaca dan iklim saat Nataru kami juga melakukan prospek cuaca ya kalau kita lihat 19-24 Desember ini potensi hujan lebat masih terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Pulau Bangka Belitung, Papua, dan lainnya," kata Guswanto.

"Kemudian tanggal 25 Desember sampai 1 Januari kalau kita lihat disini hujan lebat terjadi di Sumatera Barat, Kep. Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur dan seterusnya. Sedangkan hujan sedang masih terjadi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara," tambahnya.

BACA JUGA: BMKG Siagakan 180 UPT Posko Jelang Libur Nataru

Guswanto pun menyebut sejumlah wilayah memiliki potensi cuaca ekstrem yang rendah dalam rentang waktu Libur Nataru tersebut.