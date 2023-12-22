Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Cuaca di Indonesia saat Libur Nataru, Begini Prakiraan BMKG

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |14:43 WIB
Cuaca di Indonesia saat Libur Nataru, Begini Prakiraan BMKG
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto memaparkan sejumlah wilayah di Tanah Air yang berpotensi dilanda hujan lebat saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk 'Prediksi Cuaca dan Antisipasi Bencana Jelang Nataru' secara virtual, Jumat (22/12/2023).

"Prakiraan cuaca dan iklim saat Nataru kami juga melakukan prospek cuaca ya kalau kita lihat 19-24 Desember ini potensi hujan lebat masih terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Pulau Bangka Belitung, Papua, dan lainnya," kata Guswanto.

"Kemudian tanggal 25 Desember sampai 1 Januari kalau kita lihat disini hujan lebat terjadi di Sumatera Barat, Kep. Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur dan seterusnya. Sedangkan hujan sedang masih terjadi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara," tambahnya.

Guswanto pun menyebut sejumlah wilayah memiliki potensi cuaca ekstrem yang rendah dalam rentang waktu Libur Nataru tersebut.

Halaman:
1 2
      
