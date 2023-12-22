Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Catat! 42 Persen Wilayah Indonesia Mulai Masuk Musim Penghujan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |14:49 WIB
Catat! 42 Persen Wilayah Indonesia Mulai Masuk Musim Penghujan
Indonesia Sudah Masuk Musim Penghujan/Foto: Okezone
JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut, bahwa hampir 50 persen wilayah di Indonesia telah memasuki musim penghujan. Ia memprediksi puncak musim penghujan terjadi di Januari-Februari 2024 mendatang.

Demikian diutarakan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, dalam konferensi pers bertajuk 'Prediksi Cuaca dan Antisipasi Bencana Jelang Nataru' secara virtual, Jumat (22/12/2023).

"Kemudian kalau kita lanjutkan perkembangan musim saat ini 42% wilayah Indonesia masuk musim penghujan Desember, Januari, Februari puncaknya nanti Januari-Februari sekitar 55% zona musim masuk musim hujan," ujar Guswanto.

Guswanto melanjutkan, sejumlah wilayah di Tanah Air yang berpotensi dilanda hujan lebat saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024.

"Prakiraan cuaca dan iklim saat Nataru kami juga melakukan prospek cuaca ya kalau kita lihat 19-24 Desember ini potensi hujan lebat masih terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Pulau Bangka Belitung, Papua, dan lainnya," ucapnya.

Topik Artikel :
musim hujan BMKG hujan
