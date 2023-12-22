BMKG: Waspada Cuaca Ekstrem saat Libur Nataru

JAKARTA - Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto mengimbau masyarakat yang hendak menghabiskan momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024 agar mewaspadai potensi cuaca ekstrem.

"Ada beberapa imbauan yang disampaikan BMKG untuk periode Nataru bagi keselamatan transportasi darat, laut, maupun udara yang pertama kita perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrem antara lain hujan lebat-ekstrem disertai kilat-petir dan angin kencang, gelombang tinggi, banjir rob/pasang surut air laut yang berpotensi terjadi selama periode Nataru," kata Guswanto dalam konferensi pers bertajuk 'Prediksi Cuaca dan Antisipasi Bencana Jelang Nataru' secara virtual, Jumat (22/12/2023).

Guswanto menambahkan bahwa sebagai upaya mitigasi bencana saat libur Nataru untuk selalu mengupdate perkembangan informasi melalui saluran resmi BMKG.

"Sebagai langkah antisipasi mitigasi atau pencegahan risiko bencana Geohidrometeorologi, masyarakat dan stakeholder agar selalu mengupdate perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca iklim, gempa bumi dan tsunami melalui aplikasi mobile dan media sosial infoBMKG," ujarnya.

Lebih lanjut, Guswanto meminta masyarakat tidak mudah percaya informasi hoax selain dari sumber resmi BMKG terkait cuaca maupun peringatan dini.

"Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi cuaca selain dari sumber resmi BMKG," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )