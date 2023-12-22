Mahfud MD Bakal Urai Isu Penciptaan Lapangan Kerja Sektor Kelautan

JAKARTA - Menghadapi debat Cawapres pada Jumat (22/12/2023) petang nanti, Cawapres nomor urut 3, Prof. Mahfud MD akan mengurai isu mengenai penciptaan lapangan pekerjaan di sektor kelautan.

Hal ini juga merupakan salah satu visi Ganjar-Mahfud yaitu percepatan ekonomi kerakyatan.

"Komitmen menjadikan laut sebagai sumber penciptaan lapangan kerja bagi masa depan, serta pentingnya perubahan fundamental dalam politik realokasi dan distribusi anggaran dalam APBN akan menjadi ciri terpenting kepemimpinan Ganjar-Mahfud terhadap Wong Cilik," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat.

BACA JUGA: Mahfud MD Akan Tampilkan Wajah Ekonomi Kerakyatan pada Debat Cawapres

Djarot melanjutkan bahwa PDI Perjuangan percaya bahwa perpaduan Ganjar-Mahfud akan mempercepat kebangkitan ekonomi kerakyatan. Hal ini tak lepas dari visi misi Ganjar-Mahfud yang mendorong digitalisasi dan ekonomi kreatif.

“Profesor Mahfud MD dipastikan akan menampilkan wajah ekonomi kerakyatan dengan ciri kolaborasi, berdikari, dan mendorong pentingnya digitalisasi serta ekonomi kreatif," lanjut Djarot.

Adapun debat ini juga dipercaya mampu mengubah konstelasi politik Pilpres. Pandangan publik juga bisa berubah tergantung sikap kandidat dalam menghadapi pertanyaan ataupun sanggahan dari lawan.