Pesan Menyentuh Danlanud Abdulrachman Saleh di Momentum Hari Ibu

MALANG – Ratusan orang menghadiri kegiatan ceramah kesehatan tentang Kanker Payudara dan Kanker Serviks serta Skrining Papsmear, USG Payudara dan Diabetes Melitus dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-95 Tahun 2023, yang diadakan RSAU dr. Mohammad Moenir, di Gedung Baru RSAU dr. Mohammad Moenir, Malang, Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu, Komandan Lanud Abdulrachman Saleh Marsma TNI Firman Wirayuda, memberikan apresiasi kepada RSAU dr. Mohammad Moenir yang telah menginisiasi pelaksanaan ceramah kesehatan ini dengan mengambil topik tentang kanker payudara dan kanker serviks.

“Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi bekal pengetahuan yang sangat penting dan bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian,” ujarnya dikutip, Jumat (22/12/2023).

Ceramah kesehatan ini kata dia, mempunyai nilai strategis dan manfaat yang tinggi dalam upaya mewujudkan tingkat kesehatan yang kita harapkan bersama.

“Sesuai dengan motto ”mencegah lebih baik daripada mengobati”, kesehatan memang bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tak berarti,”pungkasnya.

Sementara itu, Kepala RSAU dr. Mohammad Moenir Kolonel Kes dr. Margono Gatot Suwandi, menambahkan, pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Ibu Tahun ini sesuai dengan tema peringatan “Perempuan Berdaya Indonesia Maju” dengan sub tema “Perempuan Peduli”.

“Pia Ardhya Garini Lanud Abdulrachman Saleh peduli terhadap kesehatan perempuan sehingga dilaksanakan pemeriksaan atau skrining kesehatan kanker payudara dan kanker serviks, karena 2 kanker tersebut masih menjadi momok yang menakutkan bagi perempuan di seluruh dunia,”terangnya.

Dia melanjutkan, penyakit tersebut bisa dicegah dengan cara yang sederhana yaitu dengan melaksanakan skrining.

“Momentum ini kita ambil karena pada peringatan hari ibu ini, bukan hanya sebagai ucapan terima kasih kepada para ibu sekaligus sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya bagi kontribusi aktif para perempuan Indonesia terhadap kemajuan bangsa dan negara,”terangnya.