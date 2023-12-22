Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jangan Lewatkan, Livestreaming Debat Cawapres Malam Ini di Okezone.com dan Youtube Official Okezone

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |15:31 WIB
Jangan Lewatkan, Livestreaming Debat Cawapres Malam Ini di Okezone.com dan Youtube Official Okezone
Debat Cawapres (Foto: Okezone.com)
A
A
A

DEBAT Pilpres 2024 malam nanti, akan menampilkan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan beradu gagasan. Acara debat bakal dilangsungkan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, hari ini, Jumat (22/12/2023) pukul 19.00 WIB.

Di mana tiga Cawapres yang bakal debat yakni, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.

Namun, pada debat Pilpres 2024, yang bisa hadir ke lokasi dibatasi.

Dalam acara tersebut, KPU RI menyiapkan 75 undangan untuk masing-masing tim pasangan calon yang mana jumlah tersebut di luar dari undangan yang dibuat oleh KPU.

"Jumlah undangan sama ya, kan 75 orang masing-masing tim pasangan calon. Di luar undangan yang diundang oleh KPU," kata Ketua KPU Hasyim Asyari di kantor KPU RI beberapa waktu lalu.

Kendati undangan yang disediakan hanya sedikit, masyarakat tak perlu khawatir karena masih bisa menyaksikan jalannya debat secara live streaming di Okezone.com dan Youtube Official Okezone. Live Streaming akan dimulai sejak pukul 16.45 WIB.

Debat Cawapres akan mengangkat tema Ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan.

