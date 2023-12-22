Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua Bamag Kediri Harap Perindo Dapat Kursi di Parlemen: Agar Program Prorakyat Terus Berjalan

Afnan Subagio , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |15:34 WIB
Ketua Bamag Kediri Harap Perindo Dapat Kursi di Parlemen: Agar Program Prorakyat Terus Berjalan
A
A
A

JAKARTA - Ketua Bamag Kota Kediri, Philipus Suwarno berharap Perindo bisa mendapatkan kursi parlemen pada pileg 2024 nanti, sehingga program-programnya dapat dengan mudah dijalankan.

"Terutama program yang peduli terhadap masyarakat kecil dan UMKM," tuturnya.

Diketahui, Jeannie Latumahina, Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, nomor urut 2 dari Partai Perindo menggelar pertemun dalam rangka menyambut perayaan natal dan tahun baru.

Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan pendeta di wilayah kota kabupaten Kediri dan sekitarnya ini, para pendeta menilai bahwa partai bernomor urut 16 ini merupakan partai yang peduli terhadap masyarakat, serta memiliki visi dan misi yang bagus.

Dengan didampingi Caleg DPRD Jawa Timur nomor urut 2, Ryan Yosef Tampubolon, dan sekretaris DPD Perindo Kota Kediri, Jeannie menyampaikan program-program dan visi misi yang dimiliki oleh partai bergambar rajawali mengepakkan sayap bernomor urut 16 itu kepada seluruh audiens.

Para pendeta mengapresiasi atas visi misi yang dimiliki Partai Perindo, karena langsung terjun ke masyarakat, serta memiliki program yang pro rakyat.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Jhony Widodo, salah satu rohaniawan yang hadir mengatakan, bahwa Perindo telah memiliki bukti nyata untuk berjuang bagi masyarakat.

"Salah satunya yang konsentrasi terhadap persoalan kekerasan perempuan dan anak. Selain itu, Perindo juga memiliki program yang mendukung kemajuan pelaku UMKM melalui program Gerobak Perindo," katanya.

