Jelang Debat Cawapres 2024, Pengamanan di JCC Diperketat

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat calon wakil presiden (cawapres) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada hari ini, Jumat (22/12/2023) malam. Pengawasan di lokasi debat pun diperkatat.

Dari pantauan MPI sekitar pukul 15.30 WIB, nampak sekitar ratusan petugas keamanan dari KPU tengah bersiap untuk melakukan pengamanan di sekitar JCC. Mereka nampak berbaris sambil mendengar komando.

Selain itu, sekitar ribuan aparat kepolisian pun tersebar di Area Gelora Bung Karno (GBK) dan JCC untuk mengamankan debat cawapres perdana. Di JCC, terpantau ada sejumlah polisi yang tengah berjaga.

Sementara, area JCC tepatnya di Plenary Hall telah disteril oleh petugas keamanan. Para awak media pun belum diperbolehkan masuk untuk saat ini. Para pewarta masih menunggu di depan halaman JCC.

Sekdera informasi, tiga calon wakil presiden (cawapres) akan menjalani debat Pilpres 2024 babak kedua, Jumat (22/12/2023) malam nanti. Adapun tema debat cawapres ini akan menampilkan beberapa bidang pembahasan, seperti ekonomi hingga infrastruktur.

KPU sendiri memastikan, format debat cawapres sama seperti debat capres pada 12 Desember 2023 lalu. Adapun total durasi debat selama 150 menit, di dalamnya full debat yang ditayangkan itu 120 menit, dan kemudian 30 menit untuk jeda iklan. Pelaksanaan debat kedua ini juga masih sama seperti debat pertama, yakni meliputi 6 segmen.

Segmen pertama meliputi pembukaan, pembacaan tata tertib oleh moderator, dan dilanjutkan kesempatan kepada calon wakil presiden untuk menyampaikan visi misi dan program kerja.