Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Debat Cawapres 2024, Pengamanan di JCC Diperketat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |15:37 WIB
Jelang Debat Cawapres 2024, Pengamanan di JCC Diperketat
Pengamanan di JCC (foto: MPI/Achmad)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat calon wakil presiden (cawapres) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada hari ini, Jumat (22/12/2023) malam. Pengawasan di lokasi debat pun diperkatat.

Dari pantauan MPI sekitar pukul 15.30 WIB, nampak sekitar ratusan petugas keamanan dari KPU tengah bersiap untuk melakukan pengamanan di sekitar JCC. Mereka nampak berbaris sambil mendengar komando.

Selain itu, sekitar ribuan aparat kepolisian pun tersebar di Area Gelora Bung Karno (GBK) dan JCC untuk mengamankan debat cawapres perdana. Di JCC, terpantau ada sejumlah polisi yang tengah berjaga.

Sementara, area JCC tepatnya di Plenary Hall telah disteril oleh petugas keamanan. Para awak media pun belum diperbolehkan masuk untuk saat ini. Para pewarta masih menunggu di depan halaman JCC.

Sekdera informasi, tiga calon wakil presiden (cawapres) akan menjalani debat Pilpres 2024 babak kedua, Jumat (22/12/2023) malam nanti. Adapun tema debat cawapres ini akan menampilkan beberapa bidang pembahasan, seperti ekonomi hingga infrastruktur.

KPU sendiri memastikan, format debat cawapres sama seperti debat capres pada 12 Desember 2023 lalu. Adapun total durasi debat selama 150 menit, di dalamnya full debat yang ditayangkan itu 120 menit, dan kemudian 30 menit untuk jeda iklan. Pelaksanaan debat kedua ini juga masih sama seperti debat pertama, yakni meliputi 6 segmen.

Segmen pertama meliputi pembukaan, pembacaan tata tertib oleh moderator, dan dilanjutkan kesempatan kepada calon wakil presiden untuk menyampaikan visi misi dan program kerja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pilpres 2024 JCC Cawapres 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/33/3162220//el_rumi-pwIC_large.JPG
El Rumi Kalahkan Jefri Nichol di Ring Tinju, Syifa Hadju dan Bunda Maia Sempat Tegang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/337/3091469//212-NqfI_large.jpg
Habib Rizieq: Pilpres dan Pilkada Sudah Selesai, Jangan Mau Diadu Domba Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/338/3087046//pilkada-bt4n_large.jpg
Tangkal Hoaks dan Ujaran Kebencian, PWNU dan Ormas Betawi Deklarasi Pilkada Jakarta Damai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement