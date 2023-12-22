Mahfud Paling Siap Debat Cawapres, TPN: Bukan Hasil Malpraktek Konstitusi!

JAKARTA – Calon presiden nomor urut 3, Mahfud MD dinilai sebagai sosok yang paling siap bila dibandingkan dua cawapres lainnya, saat debat perdana Cawapres 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum RI, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023) malam.

Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar – Mahfud, Haris Pertama, mengatakan, hal ini cukup beralasangan mengingat Mahfud MD adalah sosok yang bukan dari sebuah hasil malpraktek konstitusi.

"Prof Mahfud MD itu paling siap ikut debat perdana cawapres dibanding dua cawapres lainnya. Karena beliau itu bukan sosok yang dihasilkan dari malpraktek konstitusi,’’ kata Haris Pertama.

Haris menjelaskan, bahwa malpraktek konstitusi ini (putusan MK, Red) sebagai tindakan pelanggaran terhadap integritas Pemilu, baik disengaja maupun tidak disengaja, legal maupun ilegal.

Malpraktek konstitusi ini, lanjut Haris, sebagai pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Pemilu yang bersifat tidak sadar dan tidak disengaja, dan sadar dan sengaja.