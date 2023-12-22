Jelang Debat Cawapres, Mahfud MD Santai Main ke Mal Bareng Cucu

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03, Prof Mahfud MD terlihat tengah bersantai pada bersama anak dan cucunya menjelang berlangsungnya debat cawapres pada hari ini, Jumat (22/12/2023).

Tak terlihat adanya kecemasan dari wajahnya, dan malah asyik bermain bersama cucu-cucunya di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan.

Kebersamaan ketika Mahfud MD bersama istri menemani cucu-cucunya yang sedang asik bermain rupanya terekam oleh kamera warga.

Terlihat juga sesekali Mahfud MD ikut bermain dengan cucu perempuannya, yang sibuk memilih boneka di mesin capit.

Layaknya seorang kakek pada umumnya, tak terlihat bahwa Mahfud MD adalah seorang calon wakil presiden yang akan menghadapi debat malam nanti. Justru raut wajah bahagia karena bisa menemani keluarga yang terpancar dari wajahnya.

(Fakhrizal Fakhri )