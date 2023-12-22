Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Joko Tingkir, Murid Sakti Sunan Kalijaga yang Kalahkan Siluman Buaya Putih

Edgar Ibrania Nicolas , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |16:44 WIB
Kisah Joko Tingkir, Murid Sakti Sunan Kalijaga yang Kalahkan Siluman Buaya Putih
Kisah Joko Tingkir Taklukan Buaya Putih/ist
A
A
A

JAKARTA – Kisah Joko Tingkir, murid Sakti Sunan Kalijaga yang kalahkan Buaya Putih menarik untuk dibahas.

Joko Tingkir adalah nama yang sering didengar dalam masyarakat Jawa, selain dikenal sebagai orang yang kuat dan sakti, Joko Tingkir juga dikenal sebagai Sultan Hadiwijaya, orang yang mendirikan sekaligus menjadi raja pertama Kerajaan Pajang.

Joko Tingkir memiliki nama asli Mas Karebet, yang diperkirakan lahir tanggal 18 Jumadilakhir tahun Dal mangsa VIII. Dia mendapatkan nama Karebet, karena ayahnya Ki Kebo Kenanga sedang menggelar pertunjukan wayang beber, dan mendengar suara ‘kemerebet’ dari wayang yang tertiup angin.

Mas Karebet muda harus menempuh hidup yang keras karena keluarganya meninggal saat dia kecil, ayahnya dihukum mati karena diduga memberontak terhdapa Kerajaan Demak, sedangkan ibunya meninggal karena sakit.

Akhirnya Mas Karebet diangkat menjadi anak oleh Nyi Ageng Tingkir, dan sejak itu dia dikenal sebagai Joko Tingkir.

Dalam menghabiskan masa mudanya, Joko Tingkir rajin bersemedi dan mempelajari ilmu bela diri. Dia berguru pertama kali pada Sunan Kalijaga, kemudian dia berguru pada Ki Ageng Sela, setelah itu dia juga berguru pada Ki Ageng Banyubiru, kakak dari mendiang ayahnya.

Joko Tingkir tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan tampan serta memiliki ilmu yang kuat. Dalam ‘Babad Tanah Jawi’ karya JJ Meinsma, dikisahkan Jaka Tingkir mengabdi pada Kerajaan Demak, dan dalam perjalanannya bersama Ki Bahurekso dan Patih Jalumampang diserang oleh Buaya Putih.

Halaman:
1 2 3
      
