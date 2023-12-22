Putri Mahfud MD Ungkapkan Persiapan Ayahnya Jelang Debat Perdana Cawapres

JAKARTA - Putri dari Calon Wakil Presiden (cawapres) Mahfud MD, Vina Amalia mengungkapkan persiapan yang dilakukan oleh ayahnya itu jelang melakukan debat perdana cawapres yang akan di lakukan di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

Menurut Vina, tak ada persiapan khusus untuk ayahnya itu dalam melakukan debat cawapres, karena kata Vina, Mahfud memang sudah terbiasa bicara depan umum dan berdebat dengan banyak orang.

"Biasa aja sih, kalo Abah (Mahfud) kan biasa aja ya kalo ngomong di depan umum, berdebat sama orang-orang sudah biasa. Kayanya gak ada persiapan khusus," ungkap Vina di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Vina mengatakan jika dirinya percaya sepenuhnya terhadap Mahfud, sehingga hanya doa dan dukungan secara psikologis yang dia berikan untuk ayahnya jelang denat perdana cawapres.