INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Soekarno Temui Sosok Geisha di Jepang dan Lakukan Hal Ini Semalaman

Aufi Shabirah , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |16:55 WIB
Kisah Soekarno Temui Sosok Geisha di Jepang dan Lakukan Hal Ini Semalaman
Kisah Soekarno Temui Geisha di Tokyo/ist
A
A
A

JAKARTA – Kisah Soekarno temui sosok Geisha di Jepang dan lakukan hal ini semalaman, akan diulas dalam artikel kali ini.

Banyak orang mengira bahwa Geisha merupakan sebutan untuk wanita penghibur yang sangat terkenal di Jepang. Hal itu ternyata menjadikan Soekarno seringkali mendatangi rumah Geisha sebagai pelipur laranya.

Diketahui, setelah Indonesia merdeka, Soekarno sering kali bolak balik Jepang untuk mengurus harta rampasan dan lain-lainnya.

Soekarno mengakui bahwa dirinya sering mengunjungi rumah Geisha saat di Tokyo, Jepang. Karena aksinya tersebut banyak membuat berita negatif karena dianggap tidak baik perannya sebagai tokoh penting.

Banyaknya berita negatif tentangnya itu, Soekarno angkat suara melalui bukunya, yaitu Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Soekarno dengan tegas mengungkap bahwa dirinya tidak berbuat yang bukan-bukan.

Halaman:
1 2
      
