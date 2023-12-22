Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Ungkap Banyak Pengusaha Mau Investasi ke RI Malah Diperas

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |20:11 WIB
Mahfud MD Ungkap Banyak Pengusaha Mau Investasi ke RI Malah Diperas
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD mengaku banyak mendapatkan laporan dari para pengusaha yang hendak berinvestasi ke Indonesia tapi justru diperas oleh oknum-oknum.

Hal tersebut menurutnya menjadi hambatan dalam upaya pemerintah menarik investasi dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya. Sebab kehadiran investasi diharapkan mampu menciptakan serapan tenaga kerja baru bagi masyarakat.

"Saya panggil para ekonomi dan para pelaku usaha apa betul anda takut kepada saya kalau saya Wapres, tidak Bapak. Justru Kami Perlu seorang penegak hukum seperti bapak, karena apa kami kelompok investasi di Indonesia ini diperas, mau berusaha ini diperas," ujar Mahfud dalam debat Kedua Calon Wakil Presiden di Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Lebih lanjut Mahfud menjelaskan kondisi dilema yang dialami oleh para pengusaha yang mau berinvestasi di Indonesia. Sebab jika mau melancarkan usahanya, paling tidak harus melakukan suap, tapi jikapun sudah membayar atau berhasil suap, maka punya potensi untuk ditersangkakan karena terlibat penyuapan.

"Kalau kami bayar padahal diperas lalu ketahuan kami ditangkap, katanya kami menyuap," ungkap Mahfud.

Oleh sebab itu, Pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo itu menjelaskan, dalam menata perekonomian juga diperlukan ketegasan dan kepastian hukum yang jelas. Sehingga para pelaku usaha tidak takut untuk menanamkan modalnya ke Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 mahfud md
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183006//mahfud_md-TdiK_large.jpg
Mahfud MD: Hakim yang Bisa Buktikan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu, Bukan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259//mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177680//mahfud_md-rBYw_large.jpg
Mahfud MD Siap Dipanggil KPK soal Dugaan Mark Up Whoosh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement