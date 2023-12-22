Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud: Sistem Rekrutmen Diplomat Sekarang Harus Ditinjau Ulang

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |21:05 WIB
Mahfud: Sistem Rekrutmen Diplomat Sekarang Harus Ditinjau Ulang
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD memandang bahwa sistem rekrutmen para diplomat untuk ditinjau ulang ke depannya. Usul ini tentunya bukan tanpa sebab diutarakan oleh Mahfud.

"Saya Kira sistem rekrutmen diplomat sekarang harus ditinjau ulang," kata Mahfud dalam sesi debat kedua yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu melihat peran diplomat di masa lalu memiliki kerja dan tugas-tugas yang bagus. Namun, kata dia, kerja-kerja itu tidak terlalu terlihat.

"Sekarang ini kadangkala ada titipan dari partai, kalau belum masuk itu tidak disahkan di DPR, partai ini belum masuk. Nah sesudah bertugas nggak jelas, dia nggak ngerti pengertian dasar-dasar diplomasi," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183006//mahfud_md-TdiK_large.jpg
Mahfud MD: Hakim yang Bisa Buktikan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu, Bukan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259//mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177680//mahfud_md-rBYw_large.jpg
Mahfud MD Siap Dipanggil KPK soal Dugaan Mark Up Whoosh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement