Mahfud: Sistem Rekrutmen Diplomat Sekarang Harus Ditinjau Ulang

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD memandang bahwa sistem rekrutmen para diplomat untuk ditinjau ulang ke depannya. Usul ini tentunya bukan tanpa sebab diutarakan oleh Mahfud.

"Saya Kira sistem rekrutmen diplomat sekarang harus ditinjau ulang," kata Mahfud dalam sesi debat kedua yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu melihat peran diplomat di masa lalu memiliki kerja dan tugas-tugas yang bagus. Namun, kata dia, kerja-kerja itu tidak terlalu terlihat.

"Sekarang ini kadangkala ada titipan dari partai, kalau belum masuk itu tidak disahkan di DPR, partai ini belum masuk. Nah sesudah bertugas nggak jelas, dia nggak ngerti pengertian dasar-dasar diplomasi," ujarnya.