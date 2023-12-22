Mahfud MD Kuliahi Gibran soal Proses Pembuatan Regulasi

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga Mahfud MD memberikan kuliah khusus kepada cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka soal pembuatan regulasi saat debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

Awalnya, Mahfud mendapatkan pertanyaan dari Gibran tentang pembuatan regulasi untuk carbon captur and storage. “Karena Prof Mahfud adalah ahli hukum Saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage?” tanya Gibran.

Menjawab pertanyaan itu, Mahfud langsung memberikan kuliahnya kepada Gibran terkait proses pembuatan regulasi. “Baik, Mas Gibran yang terhormat. Regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada ya. Proyek pembuatan regulasi sudah ada. Kita harus ganti baru dibuat regulasinya.”

Mahfud pun menegaskan dalam mebuat sebuah regulasi diperlukan naskah akademiknya. “Bagaimana? bagaimana cara regulasinya 1 membuat naskah akademik dulu. Naskah akademik itu. Kalau di dalam ilmu perundang-undangan, misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana kalau belum ada bagaimana kemudian opportunity nya bagaimana.”

“Kemudian kapasitas lembaganya bagaimana kemudian komunikasi publiknya bagaimana kemudian ideologinya bagaimana, prosedur tentu saja nah itu yang akan kita buat kalau saya ditanya bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan itu. Jadi itu yang akan kita lakukan,” papar Mahfud.

Mahfud mengatakan bahwa yang terpenting dalam membuat regulasi adalah penguatan sistem pengawasan keuangan. “Tetapi sebenarnya ya yang terpenting itu bagi saya apapun, apapun yang akan kita bangun itu kan harus ada sistem pengawasan keuangan.”