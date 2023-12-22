Simpatisan dan Relawan Nobar Bareng Debat Cawapres Mahfud MD di Rumah 45

JAKARTA - Simpatisan dan Relawan Rumah 45 menggelar nonton bareng (nobar) debat Cawapres yang diusung Partai Perindo, Mahfud MD yang diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan secara langsung tersebut. Terdapat puluhan orang yang nobar debat tersebut di Rumah 45, Jalan Hang Lekiu II nomor 40, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan, tampak puluhan simpatisan dan relawan Capres-cawapreas yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkumpul di Rumah 45 tersebut.

Mereka berkumpul untuk menyaksikan debat Cawapres, khususnya Mahfud MD yang menjadi pasangan Ganjar Pranowo.

Tampak puluhan simpatisan dan relawan tersebut duduk santai sambil berbicang hangat tentang debat yang tengah berlangsung tersebut. Mereka juga mengenakan pakaian dengan gambar Ganjar-Mahfud sebagai bentuk dukungan pada sosok Mahfud yang tengah mengikuti debat itu.