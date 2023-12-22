Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rela Lesehan di Lantai, Pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD Setia Nonton Debat Perdana Cawapres

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |21:29 WIB
Rela Lesehan di Lantai, Pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD Setia Nonton Debat Perdana Cawapres
JAKARTA - Pendukung dan simpatisan Ganjar Pranowo - Mahfud MD rela melakukan lesehan di lantai, teras JCC Senayan Jakarta Pusat untuk menonton debat perdana cawapres.

Dengan mengangkat tema seputar ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan.

Pantauan dilokasi, pendukung dan simpatisan hadir di arena debat mengenakan baju berwarna pink dan bertuliskan sat set dibelakang punggung baju berwarna pink tersebut.

Rata-rata dari pendukung dan simpatisan pun rela menonton melalui streaming yang menyiarkan debat perdana cawapres dibagi kedalam enam segmen.

Segmen pertama meliputi pembukaan, pembacaan tata tertib oleh moderator, dan dilanjutkan kesempatan kepada calon wakil presiden untuk menyampaikan visi misi dan program kerja.

Kemudian segmen kedua dan ketiga, pendalaman visi misi dan program kerja. Pendalaman visi misi dan program kerja ini berupa diajukan pertanyaan-pertanyaan oleh tim panelis kepada masing-masing calon wakil presiden yang akan dipimpin atau disampaikan oleh moderator. Sementara itu, untuk segmen keempat dan kelima, kata dia, juga masih sama sebagaimana debat yang pertama.

Halaman:
1 2
      
