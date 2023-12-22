Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Soal Debat Cawapres, Ketua TPN: Rujukannya Tetap Kegelisahan Rakyat

Arif Budianto , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |21:48 WIB
Arsjad Rasjid/Foto: Okezone
JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjelaskan bahwa rujukan bahan debat cawapres yang dilaksanakan malam ini, tetap hasil dari keluhan maupun kegelisahan rakyat yang ditemui Ganjar-Mahfud selama kampanye.

“Nanti dilihat ya bagaimana Pak Mahfud. Tapi balik lagi yang semua dibawa adalah suara rakyat yang didengar oleh Pak Mahfud dan Mas Ganjar,” kata Arsjad Rasjid, Ketua TPN pasangan Ganjar-Mahfud, di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta.

Ditambahkannya, selama ini kehebatan dari Ganjar adalah turun ke lapangan dan bagaimana duduk bersama rakyat karena ingin mendengar, merasakan apa yang hadir di rakyat dan apa yang dirasakan oleh rakyat.

“Jadi balik lagi, akan ada kerjaan bagaimana kehidupan, biaya hidup bisa dijaga. Dan yang paling pasti adalah kepastian hukum, itu yang penting untuk rakyat. Mas Ganjar dan Pak Mahfud mereka ingin Indonesia lebih baik, sat set Indonesia lebih baik,” tegas Arsjad.

Mengenai kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Arsjad, hal tersebut berkaitan dengan investasi. Karena tidak akan mungkin investasi tumbuh dengan baik, jika kepastian hukum tidak ada.

Kepastian hukum ini, lanjut Arsjad, selalu ditegaskan oleh Pak Mahfud, sebagai bagian dari visi misi. Bagaimana ke depan agar ekonomi Indonesia lebih baik dan tumbuh lebih tinggi lagi.

