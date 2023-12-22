Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

TGB: Mahfud MD Sampaikan Visi Misi dengan Baik

Arif Budianto , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |22:02 WIB
TGB: Mahfud MD Sampaikan Visi Misi dengan Baik
Mahfud saat debat Cawapres 2024
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi meyakini bahwa Mahfud MD mampu menyampaikan visi misi dengan sangat baik pada debat perdana Cawapres.

Menurut TGB, debat merupakan kesempatan terbaik untuk berkomunikasi dengan publik, lantaran antusiasme terhadap debat itu sangat tinggi.

 BACA JUGA:

“Saya yakin Pak Mahfud akan menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mendeliver gagasan-gagasan apa yang akan dikerjakan bersama Mas Ganjar kalau memimpin Indonesia di dalam bidang-bidang yang akan dibahas dalam debat,” paparnya, Jumat (22/12/2023).

TGB mengungkapkan dalam dua hari terakhir Mahfud terlihat lebih rileks dan menjalankan kegiatan seperti biasa, termasuk beberapa rangkaian kampanye.

 BACA JUGA:

“Sebenarnya tidak ada persiapan yang khusus untuk beliau. Beliau (Mahfud MD) punya kredensial yang cukup lah ya selama ini. Di legislatif sudah, di eksekutif sudah, di yudikatif juga sudah. Dan isu-isu yang akan dibahas dalam debat juga merupakan bagian dari isu yang setiap saat beliau tangani dalam pemerintahan,” tegas TGB.

Disinggung mengenai perubahan teknis debat, TGB tidak mempersoalkan. Yang terpenting adalah bahwa dalam pelaksanaannya, equal treatment dijunjung tinggi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), menjadi perlakuan yang sama dan setara kepada seluruh kontestan.

