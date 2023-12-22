Debat Cawapres, Ganjar-Mahfud Kenakan Baju Adat dan Sepatu Buatan Lokal

JAKARTA - Pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadiri Debat Pilpres 2024 seri kedua dengan langgam lokal. Hal itu tampak dari pakaian adat yang digunakan keduanya, juga sepatu buatan lokal.

Capres Ganjar mengenakan pakaian adat asal Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai alas kaki, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengenakan sepatu merek lokal Compass.

Sebagai pasangan, Mahfud MD sangat pas menggunakan pakaian adat kampung halamannya, Madura. Tidak hanya itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menggenakan sepatu lokal “Brodo”.

Fesyen lokal itu dikenakan Ganjar-Mahfud pada momen putaran debat kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, malam ini. Nilai lokal ini diyakini keduanya sebagai fondasi dalam menyongsong pembangunan di segala bidang.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Patria Ginting mengungkapkan hal itu memang sengaja dipilih keduanya. Menurutnya, dengan melakukan itu, keduanya ingin menegaskan bahwa ke depan bakal memperkuat industri dalam negeri, serta merangsang inovasi yang bisa menghasilkan produk berkualitas global.

Sementara pakaian adat merupakan simbol bahwa keduanya akan ikut melestarikan nilai-nilai lokal, termasuk masyarakatnya. “Ini merupakan nilai ke-Indonesiaan yang menjadi nyawa bagi visi-misi pembangunan pasangan Ganjar-Mahfud,” kata Patria.

Sebagaimana diketahui, merek Brodo sendiri lahir pada 2010, berawal dari keresahan dua insinyur, Yukka dan Putera (Uta) yang kala itu berkuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB). Mereka melihat jarang sekali produk sepatu buatan Indonesia bisa mendunia, padahal sepatu lokal tak kalah bagus materialnya dan didukung pengerajin yang handal.