Mardiono: Kaum Ibu Harus Mendapatkan Keberpihakan Tinggi

CIREBON – Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menemui kaum ibu-ibu sekaligus memperingati Hari Ibu, di Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat.

“Bertepatan dengan Hari Ibu, saya bersilaturahmi dengan ibu-ibu di Cirebon dan menyampaikan beberapa hal. Kaum ibu harus mendapatkan keberpihakan tinggi, karena tanpa peran seorang ibu tidak mungkin kita ada,” ujar Muhamad Mardiono, Jumat (22/12/2023).

Dewan Pengarah Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo ini menyebut partainya telah menempatkan kaum perempuan untuk keterwakilan sebesar 35 persen.

Tujuannya, selain memperjuangkan rakyat juga untuk memperjuangkan para kaum perempuan atau ibu-ibu.

Hal ini juga sejalan dengan program Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yang menyiapkan program bernama Jaga Teman. Program tersebut dibuat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Kita semakin sadar untuk memperkuat posisi ibu atau perempuan dalam menempati kehidupan sosial, berbangsa, dan negara. Seperti memberikan fasilitas kesehatan, sembako murah, dan lainnya,” ungkapnya.