Temui Capres Ganjar Pranowo, Keluarga Pecinta Walisongo Titipkan Pesan Ini

JAKARTA - Keluarga Besar Pecinta Walisongo bertemu dengan Capres dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo di kawasan Patra Kuningan di Jalan Patra Kuningan Blok Mohammad 7 nomor 2, RT 05/04, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis (21/12/2023) malam. Mereka pun menitipkan pesan pada Ganjar.

"Kami keluarga besar pecinta Walisongo datang ke pak Ganjar tuk menitipkan beberapa pesan. Alhamdulillah beliau merespon tuk melaksanakan pesan-pesan yang dari para kesepuhan pecinta Walisongo," ujar Tokoh Ulama KH Imaduddin Utsman Al Bantani usai bertemu Ganjar, Kamis (21/12/2023).

Menurutnya, pesan tersebut pertama, tuk tetap menjaga negara kesatuan RI tetap berlangsung tuk selamanya. Kedua, menjaga harkat martabat bangsa Indonesia tuk senantiasa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Ketiga, ajaran Wasathiyah Walisongo dalam paham keagamaan Islam di Indonesia ini tuk tetap dijaga," tuturnya.

Selanjutnya, kata dia, menjaga sejarah bangsa Indonesia agar tak mengalami pembelokan dari upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak. Utamanya, tentang sejarah masuknya agama Islam di Indonesia atas peran dan usaha Walisongo.

"Jadi, bukan hanya tuk Indonesia tapi bagaimana pak Ganjar nanti ketika sudah jadi Presiden tuk bisa mengangkat harjat martabat bangsa Indonesa sejajar bahkan lebih dari masyarakat dunia lainnya," terangnya.