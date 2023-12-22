Keluarga Besar Pencinta Walisongo Nyatakan Dukungannya ke Capres Ganjar Pranowo

JAKARTA - Keluarga Besar Pecinta Walisongo bertemu dengan Capres dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo di kawasan Patra Kuningan di Jalan Patra Kuningan Blok Mohammad 7 nomor 2, RT 05/04, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis (21/12/2023) malam. Mereka pun menyatakan dukunganya pada Ganjar agar bisa menjadi Presiden berikutnya.

Pimpinan Pesantren Roudlatul Fatihah Plered Bantul, KH Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad mengatakan, sejatinya dia tak pernah mendatangi politisi, tapi kali ini dia mendatangi Ganjar Pranowo lantaran dia mendapatkan mandat dari sesepuhnya. Mereka adalah Bu Nyai Nur Hannah Watucongol dan juga Abuya Muhtadi, yang mana keduanya merupakan Kiai Khowasul Khowas dalam tradisi pesantren di Indonesia.

