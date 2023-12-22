Prihatin Komika Banyak Diserang, Ganjar: Pejabat Jangan Baper Dikritik

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan, kritikan menjadi bagian tak terpisahkan bagi setiap pejabat.

Menurut dia, tidak ada pejabat yang lolos dari kritik karena hal itu sebenarnya merupakan bentuk aspirasi masyarakat atas berbagai kebijakan dan kepemimpinan seorang pejabat.

"Ya tentu harus dievaluasi karena pejabat seharusnya jangan baper kalau dikritik," kata Ganjar saat menghadiri Festival Teman Cerita IDN di Djakarta Theater XXI, Jakarta, Kamis (21/12/2023).

Ganjar mengaku, prihatin atas kasus beberapa aktivis dan komika yang mendapat serangan, bahkan sempat diperiksa kepolisian karena dianggap mengkritik pemerintah.

Kepolisian beralasan pemeriksaan terhadap aktivis dan komika karena dianggap melanggar aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektrokin (UU ITE).

“Pasal yang mengatur tentang kritikan dalam UU ITE harus dievaluasi, apalagi jika hal itu menyangkut kritikan terhadap pejabat,” ujarnya.