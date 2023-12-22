Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Operasi Lilin, Polres Metro Bekasi Kerahkan 1.319 Personel Amankan Perayaan Nataru 2024

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |12:01 WIB
Operasi Lilin, Polres Metro Bekasi Kerahkan 1.319 Personel Amankan Perayaan Nataru 2024
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BEKASI - Polres Metro Bekasi akan mengerahkan 1.319 personel gabungan dalam rangka operasi lilin 2023. Operasi ini akan melakukan pengamanan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 mendatang.

Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Twedy Aditya mengatakan operasi ini dimulai selama 12 hari. Adapun pelaksanaannya berlangsung sejak 22 Desember 2023-2 Januari 2024 mendatang.

“Para personel tersebut, kami turunkan di 9 titik pos pengamanan, ada 5 pos di jalur Pantura, 1 pos di jalur Kalimalang, dan 3 pos di jalur tol, di rest area,” kata Twedy dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (22/12/2023).

Twedy menjelaskan personel ini akan dimanfaatkan mengantisupasi kerumunan pada dua hari perayaan itu. Terutama pada pusat-pusat perbelanjaan hingga kawasan industri.

“Untuk di jalur pantura, yang menjadi perhatian kami di pusat perbelanjaan seperti SGC, kemudian di dalam kawasan, seperti di Lippo Cikarang dan Jababeka, terutama di sekitar Taman Sehati,” jelasnya.

Ia juga meminta agar seluruh masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan natal dan tahun baru. Twedy juga meminta sinergitas seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan hal tersebut.

"Kami juga sudah instruksikan kepada tiga pilar di tiap-tiap kecamatan, untuk menggandeng seluruh elemen masyarakat, baik tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, kita lakukan sinergitas untuk menjaga keamanan di masa Operasi Lilin ini," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/338/3167843//demo_rusuh-qd0k_large.jpg
10 Anak di Bekasi Terjerat Hukum, Diduga Terprovokasi Kericuhan via Sosmed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166795//mapolres-fzOP_large.jpg
Situasi di Mapolres Metro Bekasi Kota Kondusif, Pengamanan Tetap Diperketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162476//kusumo-ukG8_large.jpg
Bikin Geger! Pengajian Umi Cinta di Bekasi, Bayar Rp1 Juta Bisa Masuk Surga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/338/3131051//kapolres_metro_bekasi_kombes_mustofa-yR3o_large.jpg
Ratusan Orang Tertipu Arisan Bodong, Polisi Buru Selebgram yang Bawa Kabur Uang Rp5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/338/3124406//press_conference_kasus_korupsi_di_sekolah_bekasi-8Lz5_large.JPG
Kepala Sekolah dan Bendahara di Bekasi Jadi Tersangka Usai Gelapkan Dana BOS Rp651 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/338/3124065//pasutri_di_bekasi_gelapkan_dana_bos_sekolah-KHQi_large.jpg
Tega! Pasutri Ini Gelapkan Dana Bos Sekolah hingga Ratusan Juta Rupiah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement