Operasi Lilin, Polres Metro Bekasi Kerahkan 1.319 Personel Amankan Perayaan Nataru 2024

BEKASI - Polres Metro Bekasi akan mengerahkan 1.319 personel gabungan dalam rangka operasi lilin 2023. Operasi ini akan melakukan pengamanan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 mendatang.

Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Twedy Aditya mengatakan operasi ini dimulai selama 12 hari. Adapun pelaksanaannya berlangsung sejak 22 Desember 2023-2 Januari 2024 mendatang.

“Para personel tersebut, kami turunkan di 9 titik pos pengamanan, ada 5 pos di jalur Pantura, 1 pos di jalur Kalimalang, dan 3 pos di jalur tol, di rest area,” kata Twedy dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (22/12/2023).

Twedy menjelaskan personel ini akan dimanfaatkan mengantisupasi kerumunan pada dua hari perayaan itu. Terutama pada pusat-pusat perbelanjaan hingga kawasan industri.

“Untuk di jalur pantura, yang menjadi perhatian kami di pusat perbelanjaan seperti SGC, kemudian di dalam kawasan, seperti di Lippo Cikarang dan Jababeka, terutama di sekitar Taman Sehati,” jelasnya.

Ia juga meminta agar seluruh masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan natal dan tahun baru. Twedy juga meminta sinergitas seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan hal tersebut.

BACA JUGA: BNPB Siap Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi Basah saat Nataru

"Kami juga sudah instruksikan kepada tiga pilar di tiap-tiap kecamatan, untuk menggandeng seluruh elemen masyarakat, baik tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, kita lakukan sinergitas untuk menjaga keamanan di masa Operasi Lilin ini," terangnya.