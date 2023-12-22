Libur Nataru 2024, Area Check In Bandara Soetta Dipadati Penumpang

TANGERANG - Tiga hari jelang libur Natal Bandara Soekarno Hatta, Tangerang dipadati ribuan penumpang sejak pagi, antrian cukup panjang dan mengular terjadi di counter check in, pengelola bandara memprediksi hari ini merupakan puncak arus libur Natal, dengan jumlah penumpang naik 40% jika dibanding hari biasa atau 175 ribu penumpang, destinasi wisata yang menjadi tujuan pavorit yakni Bali, Medan dan Surabaya.

Penumpang pesawat terlihat antri di counter check in Terminal 3, Bandara Soekarno Hatta, antrian panjang dan mengular terlihat di rute penerbangan domestic, penumpang kebanyakan mereka yang ingin pulang kampung atau berlibur bersama keluarga. Penerbangan domestik yang masih menjadi tujuan pavorit adalah Bali, Medan dan Surabaya, sementara untuk rute Internasional ke Singapura, Kuala Lumpur dan Jedah.

Pengelola Bandara Soekarno Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang terus terjadi selama tiga hari terakhir, hari ini diperkirakan jumlah penumpang mencapai 175 ribu, dengan pergerakan pesawat mencapai 1.135 penerbangan datang dan pergi, meningkatnya jumlah penumpang tak lepas dari sudah di mulainya libur anak sekolah dan para pekerja yang mengambil cuti libur, sehingga bandara terlihat sangat ramai.

Senior Manager Humas Bandara Soetta, Holik Muardi mengatakan, pada hari ini merupakan jumlah tertinggi penumpang dengan kisaran 175 ribu dan pergerakan pesawat mencapai 1.135 pesawat, dan sesuai dengan prediksi pengelola bandara hari ini merupakan puncak arus libur natal.

“Dengan adanya kepadatan, para penumpang diharapkan tiba tiga jam sebelum penerbangan, hal itu guna menghindari antrian panjang check in agar tidak tertinggal dari pesawat,” kata Holik Muardi, Jumat (23/12/2023).

Sementara itu, penumpang, Hana mengatakan, akan pergi ke Lampung untuk pulang kampung memanfaatkan libur nataru bersama keluarga, hal ini dilakukan sejak Oktober untuk membeli tiket saat itu di harga Rp700 ribu namun pada saat ini tiket ada kenaikan berkisar 30% mencapai Rp 1 juta lebih jika dibanding hari biasa.

(Awaludin)