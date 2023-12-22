Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satpol PP Grebek Kontrakan di Cibinong Bogor, 11 Wanita Diduga PSK Diamankan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |10:25 WIB
Satpol PP Grebek Kontrakan di Cibinong Bogor, 11 Wanita Diduga PSK Diamankan
Petugas gerebek PSK di Kontrakan (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Satpol PP menggrebek kontrakan diduga lokasi prostitusi di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Dari lokasi, diamankan 11 wanita terindikasi pekerja seks komersial (PSK) melalui online.

Kabid Tibum Satpol PP Kabupaten Bogor Rhama Kodara mengatakan pengggrebekan itu dilakukan pada Kamis 21 Desember 2023. Berawal dari laporan warga yang resah dengan kontrakan tersebut.

"Jadi itu laporan masyarakat ya melalui Instagram Satpol PP gitu ya pengaduan. Masyarakat merasa resah dengan adanya kontrakan di Karadenan itu. Akhirnya kita tindaklanjuti dengan operasi," kata Rhama kepada wartawan, Jumat (22/12/2023).

Setibanya di lokasi, petugas mendapati 11 wanita diduga PSK yang berada di dalam kontrakan. Petugas langsung melakukan pendataan identitas.

Halaman:
1 2
      
