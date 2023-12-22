Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Awas Macet! Ada Debat Cawapres di JCC, Berikut Rekayasa Lalin Senayan dan Sekitarnya

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |10:48 WIB
Awas Macet! Ada Debat Cawapres di JCC, Berikut Rekayasa Lalin Senayan dan Sekitarnya
Rekayasa lalin saat Debat Cawapres di JCC, Jakarta (Foto: Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Dalam menjaga ketertiban jalannya bedat calon wakil presiden (Cawapres), polisi melakukan rekayasa lalu lintas di sekitaran kawasan Jakarta Convention Center (JCC), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023). Masyarakat diimbau untuk menghindari sejumlah agar tidak terjebak macet di sekitar lokasi debat.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Latif Usman mengatakan, pada debat Cawapres, polisi akan melakukan rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Rekayasa lalin diterapkan pada dua jalan yang berpusat menuju pintu 10 GBK di Jalan Pemuda.

"Arus lalu lintas yang dari Jalan Gatot Subroto yang akan menuju ke Jalan Gerbang Pemuda diarahkan lurus ke arah Slipi,” ujar Latif dalam keterangannya, Jumat (22/12/2023).

Mantan Dirlantas Polda Jawa Timur ini mengatakan, pihaknya menerjunkan sebanyak 80 personel polisi lalu lintas (polantas) di lokasi. Kata Latif, mereka bakal mulai bersiap dan melakukan rekayasa lalin secara situasional.

“Arus lalu lintas dari arah Slipi diarahkan lurus ke arah Semanggi, tidak ada yang menuju layang ladokgi ke arah Jalan Gerbang Pemuda," katanya.

Dia menambahkan, untuk akses keluar masuk GBK nantinya cuma melalui 4 gerbang. Mulai dari Gate 10, 8, 7, dan 5 kawasan GBK. Sementara Gate selain itu bakal ditutup selama debat berlangsung.

Halaman:
1 2
      
