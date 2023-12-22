Jelang Debat Cawapres, Pendukung Ganjar-Mahfud Tumpah Ruah Nobar di Rumah Relawan

JAKARTA - Jelang debat Calon Wakil Presiden (Cawapres), para pendukung Ganjar Mahfud gelar nonton bersama (Nobar) di Halaman Kantor Relawan TKRPP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, pukul 17.20 WIB halaman kantor TKRPP sudah dipenuhi dengan relawan yang ingin menyaksikan debat calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD.

Selain pendukung yang sudah hadir, para pendukung lainnya yang baru tiba terlihat menyambut dengan penuh suka cita. Terlihat para pendukung Ganjar Mahfud tiha dengan konvoi menggunakan mobil maupun motor.

Terlihat mereka tiba dengan menyorakan yel-yel ‘Ganjar Mahfud Menang’. Hal itu pun turut mengundang para relawan yang lain ikut meneriakan yel-yel tersebut.