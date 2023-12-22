Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Debat Cawapres, Pendukung Ganjar-Mahfud Tumpah Ruah Nobar di Rumah Relawan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |17:47 WIB
Jelang Debat Cawapres, Pendukung Ganjar-Mahfud Tumpah Ruah Nobar di Rumah Relawan
Pendukung Ganjar-Mahfud (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Jelang debat Calon Wakil Presiden (Cawapres), para pendukung Ganjar Mahfud gelar nonton bersama (Nobar) di Halaman Kantor Relawan TKRPP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, pukul 17.20 WIB halaman kantor TKRPP sudah dipenuhi dengan relawan yang ingin menyaksikan debat calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD.

Selain pendukung yang sudah hadir, para pendukung lainnya yang baru tiba terlihat menyambut dengan penuh suka cita. Terlihat para pendukung Ganjar Mahfud tiha dengan konvoi menggunakan mobil maupun motor.

Terlihat mereka tiba dengan menyorakan yel-yel ‘Ganjar Mahfud Menang’. Hal itu pun turut mengundang para relawan yang lain ikut meneriakan yel-yel tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/337/3091469//212-NqfI_large.jpg
Habib Rizieq: Pilpres dan Pilkada Sudah Selesai, Jangan Mau Diadu Domba Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/338/3087046//pilkada-bt4n_large.jpg
Tangkal Hoaks dan Ujaran Kebencian, PWNU dan Ormas Betawi Deklarasi Pilkada Jakarta Damai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement