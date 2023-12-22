Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Relawan Ganjar Pranowo Dukung Pengusaha Startup

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |17:55 WIB
2 Relawan Ganjar Pranowo Dukung Pengusaha Startup
Dua relawan Ganjar Pranowo dukung pengusaha starup (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Dua relawan pendukung Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, yang tergabung dalam Program Gotong Royong Untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif (Progresif) serta Anak Muda Koalisi Untuk Ganjar Pranowo (Aku Ganjar) memberikan dukungan kepada para pengusaha startup.

Mereka mengambil langkah ini karena ketidakpastian global berdampak besar pada dunia startup, terlihat dari banyaknya perusahaan startup yang kesulitan bertahan.

Dukungan tersebut merupakan forum untuk mendiskusikan permasalahan dan mencari solusi, sambil menyuarakan harapan para pekerja startup terhadap pemerintahan mendatang.

Ketua Umum Aku Ganjar, Riezki Delastama menyatakan, startup bisa menjadi panduan generasi Z dalam dunia kerja saat ini. Iya berharap, dukungan ini bisa menciptakan dampak positif bagi para inovator teknologi tersebut.

"Kami berharap adanya efek berantai positif jika Ganjar Pranowo menjadi pemimpin terlebih dahulu, membuka peluang diikuti oleh startup lainnya," katanya kepada wartawan, Kamis (21/12/2023).

Sementara itu, Alam Ganjar, putra Ganjar Pranowo, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, meyakini generasi Z dapat berkolaborasi dengan generasi sebelumnya asalkan diberikan arahan yang jelas dan kebebasan untuk berkreasi.

“Saya yakin Gen Z pasti bisa berkolaborasi bersama generasi-generasi sebelumnya dengan prasyarat, kami para Gen Z diberikan arahan, koridor yang jelas mana yang boleh kami tempuh dan kebebasan untuk berkreasi," kata Alam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement