2 Relawan Ganjar Pranowo Dukung Pengusaha Startup

JAKARTA - Dua relawan pendukung Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, yang tergabung dalam Program Gotong Royong Untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif (Progresif) serta Anak Muda Koalisi Untuk Ganjar Pranowo (Aku Ganjar) memberikan dukungan kepada para pengusaha startup.

Mereka mengambil langkah ini karena ketidakpastian global berdampak besar pada dunia startup, terlihat dari banyaknya perusahaan startup yang kesulitan bertahan.

Dukungan tersebut merupakan forum untuk mendiskusikan permasalahan dan mencari solusi, sambil menyuarakan harapan para pekerja startup terhadap pemerintahan mendatang.

Ketua Umum Aku Ganjar, Riezki Delastama menyatakan, startup bisa menjadi panduan generasi Z dalam dunia kerja saat ini. Iya berharap, dukungan ini bisa menciptakan dampak positif bagi para inovator teknologi tersebut.

"Kami berharap adanya efek berantai positif jika Ganjar Pranowo menjadi pemimpin terlebih dahulu, membuka peluang diikuti oleh startup lainnya," katanya kepada wartawan, Kamis (21/12/2023).

Sementara itu, Alam Ganjar, putra Ganjar Pranowo, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, meyakini generasi Z dapat berkolaborasi dengan generasi sebelumnya asalkan diberikan arahan yang jelas dan kebebasan untuk berkreasi.

“Saya yakin Gen Z pasti bisa berkolaborasi bersama generasi-generasi sebelumnya dengan prasyarat, kami para Gen Z diberikan arahan, koridor yang jelas mana yang boleh kami tempuh dan kebebasan untuk berkreasi," kata Alam.