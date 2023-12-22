Transportasi Umum di DKI Beroperasi hingga Pukul 2 Pagi saat Malam Tahun Baru

JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan sejumlah transportasi umum akan beroperasi hingga pukul 02.00 WIB dini hari pada malam pergantian tahun baru 2024.

Tiga transportasi umum yang beroperasi hingga dini hari yaitu KRL, MRT, dan LRT. Sedangkan bus Transjakarta akan beroperasi 24 jam nonstop pada malam pergantian tahun baru pada Minggu, 31 Desember 2023.

BACA JUGA:

"Untuk pelayanan KRL diperpanjang hingga pukul 02.00 WIB, jadi yang dari Jabodetabek hingga Tenjo sana, bisa naik KRL sampai jam 02.00 pagi kemudian MRT dan LRT sampai jam 2 pagi," ujar Syafrin Liputo dalam konferensi pers pada Jumat (22/12/2023) di Jakarta.

Meskipun beroperasi 24 jam pada Minggu (31/12/2023), sejumlah rute TransJakarta akan mengalami pengalihan arus saat pelaksanaan acara Malam Muda Mudi di sepanjang kawasan Sudirman-MH Thamrin.

BACA JUGA:

Ia mengimbau masyarakat menggunakan kendaraan umum ketika pergi ke acara malam muda mudi di Sudirman Thamrin. Pasalnya kapasitas parkir kendaraan pribadi yang tersedia di 24 titik jumlahnya terbatas, yakni 17.493 sepeda motor, 21.914 mobil, dan 192 bus.

"Jangan khawatir saat selesai bubar perayaan dan pulang ke rumah tidak ada angkutan umum, kami sudah koordinasi juga dengan Kementerian dan PT KAI, untuk pelayanan KRL diperpanjang hingga pukul 02.00 WIB," pungkas Syafrin Liputo.

Car Free Day yang biasanya dilaksanakan di Sudirman Thamrin pada setiap hari Minggu jam 6-10 pagi pada Minggu (31/12/2023) ditiadakan dan diganti pada malam harinya.