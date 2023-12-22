Kampanyekan Ganjar-Mahfud, Relawan Rumah 45 Lakukan Ini

JAKARTA - Relawan Rumah 45 melakukan kampanye tuk pasangan Capres-cawapres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pemilu 2024. Menariknya, model kampanye itu dengan membuat simpatisan menerima manfaat langsung demi kehidupan mereka sendiri ke depannya.

"Kami ada Sekolah 45, itu suatu program yang ditawarkan pada orang-orang yang bersimpati pada Mas Ganjar, yakni mengembangkan dirinya tuk UMKM, terutama fokusnya pelatihan marketing digital, paling banyak ibu-ibu rumah tangga," ujar Koordinator Bidang Media Rumah 45, Doni Eswandono di Rumah 45, Jalan Hang Lekiu II nomor 40, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (22/12/2023).

