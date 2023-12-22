Nobar Debat Cawapres Ganjar Mahfud MD, Begini Harapan Relawan Rumah 45

JAKARTA - Relawan Rumah 45 berharap, adanya debat Cawapres yang diselenggarakan KPU itu diharapkan bisa membuat masyarakat terbuka matanya jika Capres-cawapres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu sudah terbukti dan teruji layak memimpin Indonesia mendatang.

"Harapannya jelas kami dari pendukung Ganjar-Mahfud ingin menunjukan ke masyarakat bahwa jagoan kami itu sudah bekerja dan ada buktinya," ujar Koordinator Bidang Media Rumah 45, Doni Eswandono di Rumah 45, Jalan Hang Lekiu II nomor 40, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (22/12/2023).

BACA JUGA: