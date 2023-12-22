Debat Cawapres, Direktur Komunikasi TPN Sebut Gibran Colong Narasi Ganjar

JAKARTA - Beberapa narasi yang telah disampaikan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo secara jelas dicontek oleh Gibran Rakabuming Raka dalam acara Debat Cawapres.

Begitu disampaikan Direktur Komunikasi TPN Ganjar-Mahfud, Deddy Sitorus dalam acara nobar Debat Cawapres di Rumah Aspirasi Ganjar -Mahfud di Diponegoro 72, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

“Sejak awal kan mereka bicara keberlanjutan, tapi tadi Mas Gibran dengan vulgar menambahkan kredo percepatan dan penyempurnaan setelah keberlanjutan dalam pemaparannya. Ini namanya nyolong narasi,” ucap Deddy.