HOME NEWS MEGAPOLITAN

Debat Cawapres, Direktur Komunikasi TPN Sebut Gibran Colong Narasi Ganjar

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |23:01 WIB
Debat Cawapres, Direktur Komunikasi TPN Sebut Gibran Colong Narasi Ganjar
Debat Cawapres 2024/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Beberapa narasi yang telah disampaikan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo secara jelas dicontek oleh Gibran Rakabuming Raka dalam acara Debat Cawapres.

Begitu disampaikan Direktur Komunikasi TPN Ganjar-Mahfud, Deddy Sitorus dalam acara nobar Debat Cawapres di Rumah Aspirasi Ganjar -Mahfud di Diponegoro 72, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

 BACA JUGA:

“Sejak awal kan mereka bicara keberlanjutan, tapi tadi Mas Gibran dengan vulgar menambahkan kredo percepatan dan penyempurnaan setelah keberlanjutan dalam pemaparannya. Ini namanya nyolong narasi,” ucap Deddy.

Halaman: 1 2
1 2
      
