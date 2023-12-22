Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Debat Cawapres, Mahfud Dinilai Mengetahui Persoalan yang Terjadi di Tengah Masyarakat

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |23:08 WIB
Debat Cawapres, Mahfud Dinilai Mengetahui Persoalan yang Terjadi di Tengah Masyarakat
Alfati Novi/Foto: Irfan Maruf
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Umum relawan Presiden Ganjar Pranowo (Presgan) Alfati Novi menilai apa yang disampaikan Calon Wakil Presiden Mahfud MD membuktikan bahwa telah mengetahui persoalan yang terjadi di Indonesia.

"Kalau dibaca dari narasi sebelumnya ekonomi, digital pak Gibral dielu-elukan tapi hasilnya di luar ekapektasi," kata Alfati di Jakarta, Jumat (12/12/2023).

 BACA JUGA:

Lebih lanjut Alfati menilai apa yang disampaikan Mahfud MD benar-benar mengangkat apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat.

"Kalau pak Mahfud bukan bicara apa yang akan dibicarakan tapi pak Mahfud bicara apa yang jadi permasalahan banyak yang terjadi di tengah masyarakat," jelasnya.

 BACA JUGA:

Lebih detail Novi mengatakan, salah satu hal yang menarik dibicarakan oleh Mahfud MD adalah permasalah pinjalan online dan judi online.

"Saya seneng sekali Pak Mahfud ngomongin soal pinjol. Masyarakat sedang senang menggandrungi teknologi tapi jadinkorban. Mulai pinjo, judi online, scaming data dan pak Mahfud memotret dengan sangat baik," bebernya.

Secara keseluruhan, Novi menilai Mahfud MD bicara secara tuntas dari berbagai sudut pandang. Hal itu menjadi bukti bahwa apa yang sampaikan Mahfud telah berpengalaman.

Halaman:
1 2
      
