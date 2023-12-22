Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Debat Cawapres, Alam Ganjar: Pak Mahfud Memaparkan dengan Baik

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |23:34 WIB
Debat Cawapres, Alam Ganjar: Pak Mahfud Memaparkan dengan Baik
Alam Ganjar/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Putra Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar menilai bahwa calon wakil presiden Mahfud MD mampu menjelaskan dengan baik saat debat cawapres di JCC, Senayan, Jakarta Pusat.

Hal itu ia sampaikan usai ikut nonton bareng (nobar) bersama relawan di Halaman Kantor Relawan TKRPP Ganjar Mahfud, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

 BACA JUGA:

“Prof Mahfud juga tadi sudah cukup menjabarkan dengan baik,” kata Alam Ganjar kepada wartawan, Jumat.

Selain Mahfud Md, Alam juga menilai bahwa seluruh calon wakil presiden lainnya juga sudah memberikan penampilan yang terbaik dalam debat tersebut.

 BACA JUGA:

“Saya rasa juga ketiga paslon itu juga memiliki pandangan yang variatif dan juga udah dapat memaparkannya. Saya rasa cukup baiklah,” ungkapnya.

Lebih jauh, dalam debat tema ekonomi ini, Alam menilai sangat penting untuk dibahas. Sebab, kata dia, penting untuk mengetahui visi misi dari seluruh capres maupun cawapres.

Halaman:
1 2
      
