Cak Imin Tutup Debat Malam Ini dengan Bicara Slepetnomics: Solusi Segala Ketidakadilan!

JAKARTA - Cawapres Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berbicara 'Slepetnomics' sebagai salah satu solusi segala ketidakadilan. Hal itu disampaikan dalam closing statement debat Cawapres di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2023) malam.

"Yang tidak ada dalam kebijakan ekonomi saat ini adalah keberanian untuk mewujudkan aturan main yang adil dan keberanian untuk berpihak pada rakyat. Itulah kenapa kami menggagas slepetnomics sebagai solusi. Segala ketidakadilan, kita slepet!" kata Cak Imin.

Cak Imin yang berpasangan dengan Capres Anies Baswedan itu mengklaim bahwa 'Slepetnomics' gagasan yang telah teruji oleh pakar.