INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Cak Imin Tutup Debat Malam Ini dengan Bicara Slepetnomics: Solusi Segala Ketidakadilan!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |00:10 WIB
Cak Imin Tutup Debat Malam Ini dengan Bicara Slepetnomics: Solusi Segala Ketidakadilan!
Cak Imin munculkan konsep Slepetnomics/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Cawapres Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berbicara 'Slepetnomics' sebagai salah satu solusi segala ketidakadilan. Hal itu disampaikan dalam closing statement debat Cawapres di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2023) malam.

"Yang tidak ada dalam kebijakan ekonomi saat ini adalah keberanian untuk mewujudkan aturan main yang adil dan keberanian untuk berpihak pada rakyat. Itulah kenapa kami menggagas slepetnomics sebagai solusi. Segala ketidakadilan, kita slepet!" kata Cak Imin.

 BACA JUGA:

Cak Imin yang berpasangan dengan Capres Anies Baswedan itu mengklaim bahwa 'Slepetnomics' gagasan yang telah teruji oleh pakar.

Halaman:
1 2
      
