HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Tak Ada Dissenting Opinion dalam Pengambilan Putusan Etik Firli Bahuri

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |07:00 WIB
5 Fakta Tak Ada <i>Dissenting Opinion</i> dalam Pengambilan Putusan Etik Firli Bahuri
Dewas KPK (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memutuskan bakal membacakan putusan dugaan pelanggaran etik terhadap Firli Bahuri pada Rabu 27 Desember 2023 mendatang.

Okezone merangkum 5 fakta soal putusan etik Firli Bahuri tersebut. Berikut ulasannya:

1. Tak Ada Dissenting Opinion Putusan Etik Firli Bahuri

Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat atau dissenting opinion dalam pengambilan putusan terkait dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri.

“Nggak ada, enggak ada (dissenting opinion). Jadi semua sepakat (dalam pengambilan putusan),” kata Syamsuddin kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi (ACLC) KPK, Jumat (22/12/2023).

2. Alasan Pembacaan Putusan Firli Bahuri pada 27 Desember

Syamsuddin menjelaskan alasan mengapa pembacaan putusan terhadap Firli Bahuri itu dibacakan pada pekan depan meski putusan itu sudah ada. Menurutnya, saat ini Dewas KPK tengah menyiapkan pertimbangan hukum.

“Apa pertimbangan hukumnya? masa putusan begitu saja, musti ada bukti-buktinya, musti ada pasal-pasal yang dilanggar, musti ada yang meringankan apa, memberatkan apa, semua itu kan musti dituangkan secara tertulis,” ujarnya.

3. Dewas KPK Belum Siap Bacakan Putusan Etik Firli Bahuri

“Nah majelis untuk saat ini tidak siap, butuh waktu dan biasanya yang namanya putusan itu bukan satu atau 2 halaman, cukup tebel gitu,” katanya.

