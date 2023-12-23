Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Andika Perkasa Puas dengan Penampilan Mahfud MD dalam Debat Cawapres

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |00:16 WIB
Andika Perkasa Puas dengan Penampilan Mahfud MD dalam Debat Cawapres
Nobar di Teuku Umar/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jenderal TNI (purn) Andika Perkasa merasa puas dengan penampilan Calon Wakil Presiden (cawapres) Mahfud MD dalam debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (22/12/2023).

Andika mengaku puas dengan argumentasi yang dikeluarkan Mahfud MD dalam debat, karena Mahfud adalah orang yang ahli di bidang hukum namun sangat lugas saat membahas soal ekonomi.

 BACA JUGA:

"Bagi saya sangat memuaskan kalau memang bidang beliau kan sebenarnya bukan ekonomi," kata Andika saat nonton bareng di Posko Ganjar-Mahfud, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Mantan Panglima TNI itu mengungkapkan jika Mahfud MD sudah menuangkan keseluruhanan visi-misi dari Ganjar-Mahfud soal ekonomi.

 BACA JUGA:

"Kalau menurut saya dari kacamata seorang praktisi sudah, karena esensi dari bagaimana meningkatkan semua kan walaupun nomor 2 misalnya juga melanjutkan tapi kan meningkatkan juga, ternyata sama aja meningkatkan," kata Andika.

Selanjutnya, Andika menjelaskan jika debat kedua untuk cawapres itu akan menjadi bahan evaluasi bagi TPN, dan akan meningkatkan performa dari capres Ganjar Pranowo dalam menghadapi debat ketiga nanti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/512/2968169/mardiono-sowan-ke-kiai-di-semarang-jelang-akhir-masa-kampanye-LTMlggVyfC.jpg
Mardiono Sowan ke Kiai di Semarang Jelang Akhir Masa Kampanye
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/337/2968087/mahfud-md-ajak-seluruh-elemen-jaga-negara-sebagai-pengabdian-kepada-allah-vGxKwTOfhV.jpg
Mahfud MD Ajak Seluruh Elemen Jaga Negara sebagai Pengabdian kepada Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/04/337/2965517/ganjar-tegas-kritisi-prabowo-soal-program-makan-siang-gratis-tidak-tepat-atasi-stunting-z8DpvA9kN1.jpg
Ganjar Tegas Kritisi Prabowo soal Program Makan Siang Gratis: Tidak Tepat Atasi Stunting!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/337/2963150/handphone-aiman-witjaksono-disita-tpn-ganjar-mahfud-akan-laporkan-penyidik-ke-propam-2eZDBOuxHH.jpg
Handphone Aiman Witjaksono Disita, TPN Ganjar-Mahfud Akan Laporkan Penyidik ke Propam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/512/2961209/pesta-rakyat-di-semarang-ganjar-pranowo-hadir-sapa-puluhan-ribu-pendukungnya-UOBOOEIdj5.jpg
Pesta Rakyat di Semarang, Ganjar Pranowo Hadir Sapa Puluhan Ribu Pendukungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/512/2947125/ganjar-bansos-jangan-dipolitisasi-itu-hak-rakyat-yAX31F53ac.jpg
Ganjar : Bansos Jangan Dipolitisasi, Itu Hak Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement