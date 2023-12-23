Andika Perkasa Puas dengan Penampilan Mahfud MD dalam Debat Cawapres

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jenderal TNI (purn) Andika Perkasa merasa puas dengan penampilan Calon Wakil Presiden (cawapres) Mahfud MD dalam debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (22/12/2023).

Andika mengaku puas dengan argumentasi yang dikeluarkan Mahfud MD dalam debat, karena Mahfud adalah orang yang ahli di bidang hukum namun sangat lugas saat membahas soal ekonomi.

"Bagi saya sangat memuaskan kalau memang bidang beliau kan sebenarnya bukan ekonomi," kata Andika saat nonton bareng di Posko Ganjar-Mahfud, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Mantan Panglima TNI itu mengungkapkan jika Mahfud MD sudah menuangkan keseluruhanan visi-misi dari Ganjar-Mahfud soal ekonomi.

"Kalau menurut saya dari kacamata seorang praktisi sudah, karena esensi dari bagaimana meningkatkan semua kan walaupun nomor 2 misalnya juga melanjutkan tapi kan meningkatkan juga, ternyata sama aja meningkatkan," kata Andika.

Selanjutnya, Andika menjelaskan jika debat kedua untuk cawapres itu akan menjadi bahan evaluasi bagi TPN, dan akan meningkatkan performa dari capres Ganjar Pranowo dalam menghadapi debat ketiga nanti.