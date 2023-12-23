4 Fakta Waspadai Potensi Bibit Siklon 94P dan 18W di Indonesia

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendeteksi dua Bibit Siklon Tropis 94P dan Bibit Siklon 18W yang mengepung wilayah Indonesia.

BMKG meminta waspada terhadap dampak cuaca tidak langsung berupa hujan sedang hingga lebat serta gelombang laut tinggi. Berikut sejumlah faktanya:

1. Bibit Siklon Tropis 94P Terpantau di Teluk Carpentaria

BMKG mencatat Bibit Siklon Tropis 94P saat ini terpantau berada di Teluk Carpentaria, dengan kecepatan angin maksimum 15 knots dan tekanan udara minimum sebesar 1006.0 hPa.

2. Bibit Siklon Tropis 18W Terpantau di Laut Cina Selatan

Lalu, untuk Bibit Siklon Tropis 18W terpantau berada di Laut Cina Selatan, dengan kecepatan angin maksimum 20 knots dan tekanan udara minimum sebesar 1008.6 hPa.

“Potensi Bibit Siklon 94P dan 18W untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada dalam kategori Rendah,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (21/12/2023).