5 Fakta Kapolri Naikan Pangkat 45 Perwira Tinggi Polri, Ada Polwan Pecah Bintang

JAKARTA - Sebanyak 45 perwira tinggi (pati) Polri menjalani Korps Raport atau kenaikan pangkat. Upacara Korps Raport dipimpin langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Jumat (22/12/2023).

Okezone merangkum fakta-fakta 45 pati Polri naik pangkat. Berikut ulasannya:

1. Pati Polri Naik Pangkat di Antaranya Kepala BNN

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, pati Polri yang melaksanakan Korps Raport di antaranya Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom dari Irjen Pol atau jenderal bintang dua menjadi Komjen Pol atau jenderal bintang tiga.

2. Pati Polri Naik Pangkat Salah Satunya Jadi Kakorlantas

Selain itu, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Aan Suhanan dari Brigjen Pol atau jenderal bintang satu menjadi Irjen Pol atau jenderal bintang dua.

3. Salah Satu Pati Pecah Bintang Seorang Polwan

Lebih lanjut dia mengatakan, dari 45 pati Polri yang naik pangkat atau menjalani korps raport, terdapat satu polisi wanita (polwan) yang menjadi jenderal. Yaitu Brigjen Nurul Azizah yang sebelumnya menjabat Kabag Penum Divisi Humas Polri kini dipromosikan menjadi Dirprog Sarjana STIK Lemdiklat Polri.

4. Nomor Surat Telegram Rahasia Kenaikan Pangkat 45 Pati Polri

"Total ada 45 perwira tinggi Polri yang menjalani korps raport atau kenaikan pangkat berdasarkan surat telegram Nomor ST/2749/XII/KEP/2023 dan ST/2750/XII/KEP/2023 tertanggal 7 Desember 2023," kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/12/2023).