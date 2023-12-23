Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Beberkan Alasan Kenapa Mahfud Ganti Pakaian di Segmen Terakhir Debat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |01:31 WIB
Ganjar Beberkan Alasan Kenapa Mahfud Ganti Pakaian di Segmen Terakhir Debat
Ganjar-Mahfud/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD turut mengganti pakaian dalam segmen terakhir debat cawapres perdana di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2023). Sebelumnya Mahfud mengenakan pakaian khas Madura.

Calon presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menjelaskan alasan pasangannya mengganti pakaian dalam segmen terakhir itu, sebagai bentuk memperingati hari Ibu yang kebetulan bertepatan dengan pelaksanaan debat. Kata Ganjar, warna ungu dan pink di pilih karena identik dengan ibu-ibu.

 BACA JUGA:

"Iya ini hari ibu dan kita merayakan dengan dua warna yang biasanya di pake Ibu-ibu, ada ungu dan pink karena kami hari ini mengatakan i love you ibu," kata Ganjar usai debat.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, kemeja yang dikenakan Mahfud berwarna ungu bertuliskan "Tas-Tes". Sementara Pakaian yang dikenakan Ganjar bertuliskan "Sat-Set" dengan warna pink.

 BACA JUGA:

Sebelumnya, pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut Nomor 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD melayangkan salam Sat-Set dan Tas-Tes di arena debat.

Momen itu, terjadi kala Ganjar-Mahfud diperkenankan naik ke panggung debat. Mereka, berjalan beriringan menaiki tangga arena debat. Saat tiba di atas, mereka memberi salam.

