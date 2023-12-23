Usai Debat Cawapres, Arsjad Rasjid: Debat Selanjutnya Surprise

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid mengatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan kejutan untuk debat ketiga dan debat-debat selanjutnya.

Yang terpenting adalah, pasangan calon (paslon) Ganjar-Mahfud akan selalu fokus pada suara rakyat dan apa yang diinginkan oleh rakyat.

"Makanya kita kalau debat itu surprise nanti. Tapi kalau apa yang diinginkan adalah kita selalu mendengar suara rakyat," kata Arsjad usai debat cawapres di JCC, Sabtu (23/12/2023).

Cara Ganjar-Mahfud dalam mendengar suara-suara rakyat tentu dengan terjun langsung ke masyarakat dan melakukan blusukan-blusulan di daerah.

"Jadi balik lagi tadi Prof Mahfud Mas Ganjar harus blusukan lagi mendengarkan lagi karena itu yg penting," kata Arsjad.

"Langsung mendapatkan kayak tadi pertanyaan atau komentar informasi yang datang dari rakyat," lanjutnya.