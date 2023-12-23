Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Debat Cawapres, Adu Gagasan Soal Ekonomi hingga Momen Lucu

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |07:01 WIB
5 Fakta Debat Cawapres, Adu Gagasan Soal Ekonomi hingga Momen Lucu
Debat Cawapres 2024 (foto: MPI/Aziz Indra)
A
A
A

JAKARTA - Tiga Calon Wakil Presiden (Cawapres) telah beradu gagasan, di acara debat perdana Cawapres yang dilangsungkan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Jumat 22 Desember 2023, pada pukul 19.00 WIB.

Di mana tiga Cawapres yang bakal debat yakni, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Berikut sejumlah faktanya:

1. Paslon Ganjar-Mahfud MD Kenakan Pakaian Adat, dan Paslon Lainnya Gunakan Jas dan Kemeja

Pasangan Capres-Cawapres 2024 nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengenakan baju adat nusantara saat hadiri debat kedua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (22/12/2023). Tiba di Balai Sidang JCC Senayan, Jakarta, Ganjar tampak gagah mengenakan baju adat Rote (Nusa Tenggara Timur) dan Mahfud MD mengenakan pakaian khas Madura.

Dari ketiga paslon yang mengikuti debat, hanya Ganjar-Mahfud yang tampil sangat Indonesia. Mengusung tema adat, keduanya menjadi pusat perhatian para pendukung paslon yang sudah menunggu di luar gedung acara. Ditambah lagi, baik Ganjar maupun Mahfud didampingi istri masing-masing.

Lalu pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tiba di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta pada Jumat (22/12/2023) sore.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi pasangan nomor urut 1 itu tiba sekitar pukul 18.46 WIB menggunakan mobil Mercedes-Benz Sprinter berwarna hitam. Terlihat pasangan AMIN mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan peci dan pin AMIN seperti debat Capres perdana beberapa waktu lalu.

Dan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah tiba di lokasi debat cawapres yang digelar hari ini, Jumat (22/12/2023), di JCC, Senayan, Jakarta Selatan. Keduanya tiba sekitar pukul 18.44 WIB di lokasi dengan mengenakan pakaian kemeja biru.

      
