Bareskrim Masih Selidiki Asal Muasal Senpi Dito Mahendra yang Capai Nilai Rp3 Miliar

JAKARTA - Bareskrim Polri menyita sebanyak 12 senjata api (senpi) ilegal dari tersangka kepemilikan senjata api Dito Mahendra. Nilainya fantastik, mencapai miliaran rupiah.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyebutkan, nilai belasan senjata api ilegal Dito mencapai Rp3 miliar.

"Kalau kita nilai, mungkin sekitar Rp2-3 miliar. Karena ada beberapa senjata yang cukup mahal di pasaran," ungkap Djuhandhani.

Dia menyebutkan, salah satu senpi ilegal milik Dito yang harganya mahal adalah jenis cabot guns. Namun, Djuhandhani mengaku belum tahu dari mana kekasih artis Nindy Ayunda tersebut mendapatkan senjata api tersebut. Kata dia, untuk persoalan ini Dito Mahendra masih bungkam.

"Hasil pemeriksaan sampai dengan saat ini, yang bersangkutan masih belum memberitahu mendapatkannya dari mana. Masih kita selidiki," ujarnya.

Mengenai motif Dito mengoleksi belasan senpi ilegal, Djuhandhani menyebut karena hobi. Hal ini berdasarkan keterangan Dito kepada penyidik. Selain itu, Dito Mahendra terdaftar sebagai anggota di Persatuan Berburu dan menembak Seluruh Indonesia (Perbakin).

BACA JUGA: Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara Dito Mahendra ke Kejaksaan

"Jadi dari hasil penyidikan yang kita laksanakan, yang bersangkutan (Dito Mahendra) menguasai dan menyimpan sebagai kolektor. Soal jual beli senpi enggak bisa kita buktikan," jelasnya.