Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Masih Selidiki Asal Muasal Senpi Dito Mahendra yang Capai Nilai Rp3 Miliar

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |01:18 WIB
Bareskrim Masih Selidiki Asal Muasal Senpi Dito Mahendra yang Capai Nilai Rp3 Miliar
Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bareskrim Polri menyita sebanyak 12 senjata api (senpi) ilegal dari tersangka kepemilikan senjata api Dito Mahendra. Nilainya fantastik, mencapai miliaran rupiah.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyebutkan, nilai belasan senjata api ilegal Dito mencapai Rp3 miliar.

"Kalau kita nilai, mungkin sekitar Rp2-3 miliar. Karena ada beberapa senjata yang cukup mahal di pasaran," ungkap Djuhandhani.

Dia menyebutkan, salah satu senpi ilegal milik Dito yang harganya mahal adalah jenis cabot guns. Namun, Djuhandhani mengaku belum tahu dari mana kekasih artis Nindy Ayunda tersebut mendapatkan senjata api tersebut. Kata dia, untuk persoalan ini Dito Mahendra masih bungkam.

"Hasil pemeriksaan sampai dengan saat ini, yang bersangkutan masih belum memberitahu mendapatkannya dari mana. Masih kita selidiki," ujarnya.

Mengenai motif Dito mengoleksi belasan senpi ilegal, Djuhandhani menyebut karena hobi. Hal ini berdasarkan keterangan Dito kepada penyidik. Selain itu, Dito Mahendra terdaftar sebagai anggota di Persatuan Berburu dan menembak Seluruh Indonesia (Perbakin).

"Jadi dari hasil penyidikan yang kita laksanakan, yang bersangkutan (Dito Mahendra) menguasai dan menyimpan sebagai kolektor. Soal jual beli senpi enggak bisa kita buktikan," jelasnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193428//judi_online-HXdM_large.jpg
Ini Peran Nenek 76 Tahun di Jaringan Internasional Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193386//tersangka_judi_online-4C9N_large.jpg
Tak Disangka! Nenek 76 Tahun Terjerat Kasus Judi Online Jaringan Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193257//bareskrim-JqBP_large.jpg
Bareskrim Usut Aliran Dana-Aset Judol Jaringan Internasional Beromzet Ratusan Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193253//judi-NGY8_large.jpg
Bareskrim Polri Ungkap Judol Jaringan Internasional Beromzet hingga Ratusan Miliar per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193232//direktur_tindak_pidana_umum_bareskrim_polri_brigjen_wira_satya_triputra-LCy1_large.jpg
Bareskrim Bongkar Jaringan Judi Online Internasional, 20 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192152//bareskrim_polri-DPs2_large.jpg
Bareskrim Kantongi Aktor Intelektual Kasus TPPO 9 WNI di Kamboja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement