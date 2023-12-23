BMKG: El Nino Picu Penurunan Intensitas Hujan Sepanjang 2023

JAKARTA - Deputi Bidang Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Guswanto mengatakan bahwa intensitas hujan sepanjang tahun 2023 menurun akibat fenomena El Nino. Di sisi lain juga terjadi pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya di Samudra Pasifik.

"Saat ini, Indonesia dipengaruhi El Nino yang indeksnya moderat 2,19 (positif), dampaknya menyebabkan curah hujan di Indonesia berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," kata Guswanto dikutip dari Antara, Sabtu (23/12/2023).

Ia memberikan gambaran, curah hujan di Stasiun Meteorologi Juanda-Surabaya biasanya berkisar 2.800-2.900 mm per tahun tetapi pada 2023 sejak Januari sampai awal Desember curah hujannya hanya sekitar 700 mm.

"Kita juga masih memprediksi El Nino akan bertahan hingga Februari-Maret 2024," katanya.

Menurut prakiraan BMKG awan hujan belum terlihat di Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara karena pengaruh fenomena El Nino.

"Hari tanpa hujan kategori ekstrem panjang terjadi di Bali," katanya.

Guswanto menyampaikan bahwa saat ini sekitar 42 persen zona musim di Indonesia sudah memasuki musim hujan.

Menurut dia, puncak musim hujan diprakirakan terjadi pada Januari-Februari 2024, ketika 55 persen zona musim memasuki musim hujan.